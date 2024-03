Basket | sorteggiati i gironi del Mondiale Under 17 Definite le avversarie dell’Italia a Istanbul

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nella giornata di ieri, presso il Wyndham Grand Levent Hotel di, è andato in scena il sorteggio della fase adei Campionati Mondiali U17 2024 dimaschile. La rassegna iridata giovanile si terrà proprio nella capitale turca quest’estate dal 29 giugno al 7 luglio, con 16 nazionali ai nastri di partenza in seguito alle competizioni continentali qualificanti del 2023. L’Italia, alla seconda partecipazione dopo il nono posto di Dubai 2014, si è qualificata per ilgrazie allo splendido argento europeo U16 dello scorso agosto in Macedonia del Nord. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo C e affronteranno i padroni di casa della Turchia, l’Argentina e la Nuova Zelanda, sulla carta la squadra forse più abbordabile del raggruppamento. La formula dell’evento non prevede eliminazioni nella ...