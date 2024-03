Basket | Olimpia Milano deludente a Kaunas Addio all’Eurolega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si sta disputando questa settimana il trentaduesimo turno dell’Eurolega die questa sera alla Zalgirio Arena di, in Lituania, sono scesi in campo i padroni di casa, guidati da Andrea Trinchieri, e l’EA7 Emporio Armani. Un vero e proprio spareggio per la corsa ai play-in, con entrambe le formazioni che non potevano permettersi di perdere per non veder sparire le speranze di una postseason. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato, con ilche segna per primo, poi Mirotic e Shields portano avanti. Ma i biancorossi soffrono in difesa, dove lo stesso Shields, ma soprattutto Napier, si perdono il proprio uomo, obbligano i compagni a coprire i buchi e, così, ecco che lo Zalgiris può allungare prima di metà primo quarto sul 10-5. Reagiscecon Tonut ...