Basket B interregionale Matelica sul Valdiceppo 84-67 | 10° risultato utile consecutivo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Testa della classifica del Play-In Gold confermata. Mariani (21 punti) top scorer. Domenica 7 aprile in trasferta a Palestrina VALLESINA, 28 marzo 2024 – La Halleysi regala una Pasqua coi fiocchi centrando il 10° successoe conservando così la vetta della classifica del Play-In Gold. Non inganni però ilfinale: la Sicoma, benché virtualmente fuori dalla corsa per i playoff e priva di capitan Casuscelli, ha venduto cara la pelle almeno per 35’. La Halley ritrova Morgillo già nello starting five e sembra poter prendere subito il controllo del match, complici le percentuali tutt’altro che esaltanti della Sicoma dall’arco. I biancorossi vanno via con un filo di gas fino a salire a +12 (25-13 al 9’ dopo le triple di Mazzotti e Mentonelli), ma l’elettricità di Meschini dà la scossa ...

