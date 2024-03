Barcellona | Luis Enrique | Flick e Marquez | i nomi per il post Xavi

(Di giovedì 28 marzo 2024), continua la ricerca del sostituto diper la panchina: i priminella lista del presidente Laporta Ilprosegue con la ricerca di un nuovo allenatore in vista dell’addio a giugno di. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sono trefavoriti per la panchina. Il primo è quello di

Calcio: Barça. Priorità conferma Xavi, Luis Enrique e Flick alternative - Da non escludere anche la soluzione interna con la promozione di Marquez Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona vuole che il successore ...sport.tiscali

Barcellona, occhi sul post Xavi: non solo Luis Enrique in lizza - Arrivati al punto cruciale della stagione, il Barcellona ha agguantato il secondo posto in campionato superando il Girona. La capolista Real Madrid si trova ...footballnews24

Spagna e Brasile, argenteria in mostra: show di Yamal ed Endrick, titolari a 16 e 17 anni. E l’Italia Manda i suoi talenti in Svizzera - Un inno al calcio Spagna-Brasile 3-3: solo un’amichevole sì, ma che non può non far venire un po’ di invidia a chi l’ha guardata dall’ Italia. Non tanto per i campioni (magari forse un po’ sì) come Vi ...ilfattoquotidiano