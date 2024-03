Bambina di 7 anni muore in un incidente stradale | 5 feriti | tre sotto i 10 anni «Terribile scontro sulla statale»

Un terrificante Incidente quello che si è verificato nelle ultime ore in città, impatto terribile : per una bambina di 8 anni non c’è stato nulla da fare Le notizie che arrivano da Roma sono a dir ... (notizie)

VIDEO/FOTO - Terribile incidente ad Ardea: muore bimba di 8 anni. Feriti altri tre minori e un adulto - ARDEA (cronaca) - E' accaduto alle 15,30 ilmamilio.it Poco dopo le 15.30 i vigili del fuoco, numerose ambulanze, un elisoccorso, la Polizia Locale, sono intervenuti in via Pontina Vecchia nei pressi .ilmamilio

