Avellino | gli spacciatori avevano il pos per il pagamento della droga con carta prepagata

Tante le emozione e le soprese che ci ha regalato il 33° turno del girone C di serie C. La Juve Stabia vede concretamente la Serie B battendo il Sorrento nel derby e approfittando del passo falso ... (teleclubitalia)

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Bari la città con il miglior clima in Italia , al primo posto della nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore. La classifica, aggiornata con i dati ... (anteprima24)

Il video con gli Highlights e i gol di Giugliano-Avellino 3-2, match valido per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al De Cristofaro il derby campano va ai padroni di casa: ... (sportface)