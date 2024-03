Attenzione alle sigarette elettroniche | “Si rischiano mutamenti del DNA e tumori” Il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Come per i fumatori “classici” anche gli utilizzatori disarebbero a rischio di cambiamenti nell’espressione del DNA del tutto paragonabili a quelli derivanti dal fumo delleordinarie. Questo a quanto si apprende da uno, pubblicato sulla rivista “Cancer Research”, a firma di ricercatori dell’University College di Londra e dell’Università di Innsbruck. Glisi, con a capo Chiara Herzog, hanno cercato di fare luce sulle conseguenze epigenetiche del tabacco e delle, facendo riferimento a materiale genetico prelevato in oltre 3500 volontari. Per portare avanti la loro analisi hanno raccolto cellule dall’interno della guancia dei volontari – cellule più direttamente esposte al fumo – ma anche campioni di ...