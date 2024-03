Atletica | Tamberi a Tenerife | Tortu corre vicino a Jacobs | Fabbri con Weir | i raduni dei big azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) I big italiani stanno muovendo i primi passi verso l’intensa stagione all’aperto, che prevede gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Tante stelle del movimento tricolore sono impegnate negli importantiprimaverili, a partire da Gianmarco. Il Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto ha scelto(Spagna) per un training camp tra il 27 marzo e l’8 aprile, la sua unica gara prima della rassegna continentale è prevista per il 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca). Filipposi allenerà per un mese a Montverde (Florida, USA), non lontano dalla sede abituale di Marcell: il Campione Olimpico e argento iridato della 4×100 si aggregherà poi al gruppo di velocistiche raggiungerà Miami a fine aprile ...