Atalanta | tifosi arrabbiati per le mancate trasferte | la società gli fa un regalo

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta su Koopmeiners e sull’offerta della Juve 30 milioni più Soulé. Cosa pensa il popolo nerazzurro? Dopo le parole di Koopmeiners in ottica calciomercato, è chiaro ... (calcionews24)

Il ciclo dell’ Atalanta ripartirà con quattro partite consecutive lontano da Bergamo, due delle quali su campi particolarmente ostici in Italia: a Napoli sabato 30 marzo (ore 12.30) riparte la ... (bergamonews)

Iniziativa SSC Napoli: contro l'Atalanta una maglia speciale "Io sto con JJ" - Ultime news: SSC Napoli, totale solidarietà a Juan Jesus! Senza se e senza ma il club partenopeo si è schierato dalla parte del difensore brasiliano nonostante la sentenza di assoluzione per Acerbi.St ...msn

Il capitano attratto dalla Saudi League. Da qui a maggio l'argentino sotto esame, e per la prossima stagione si punta sul Cholito - Il capitano attratto dalla Saudi League. Da qui a maggio l'argentino sotto esame, e per la prossima stagione si punta sul Cholito ...gazzetta

Atalanta, a Pasquetta allenamento a porte aperte per la visita dei tifosi a Zingonia - Sarà a porte aperte, dalle 15.30 fino al termine, l’allenamento di Pasquetta dell’Atalanta il prossimo lunedì 1° aprile in vista della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina due ...ecodibergamo