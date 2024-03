Atalanta | limitazioni alle trasferte con Napoli e Fiorentina | i tifosi si radunano a Zingonia a pasquetta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il ciclo dell’ripartirà con quattro partite consecutive lontano da Bergamo, due delle quali su campi particolarmente ostici in Italia: asabato 30 marzo (ore 12.30) riparte la rincorsa alla Champions in campionato, a Firenze mercoledì 3 aprile (ore 21) si gioca la prima semifinale di Coppa Italia, la gara d’andata. In nessuna delle due partite la Dea potrà contare sul pieno supporto dei suoi. Il prefetto di, Michele Di Bari, ha infatti deciso di vietare la trasferta del Maradona ai residenti in Lombardia, che non potranno nemmeno accedere al settore ospiti. Insomma, gli unicinerazzurri che potranno accedere allo spicchio riservato ai nerazzurri sono coloro che risiedono nelle altre regioni d’Italia. La decisione è stata presa “per prevenire possibili ripercussioni ...