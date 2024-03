Assoluzione Acerbi | ecco cosa non torna secondo l' agente di Juan Jesus

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il procuratore Roberto Calenda ha voluto precisare alcune inesattezze circolate sui giornali in merito alla ricostruzione del caso

Il procuratore del difensore del Napoli condivide sui social un messaggio molto duro per smentire "considerazioni para-giuridiche maldestre e che non aiutano a capire".Continua a leggere (fanpage)

Al termine del consiglio federale di oggi, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta , non ha voluto commentare l’assoluzione di Acerbi sul caso di razzismo nei confronti di Juan Jesus, ... (ilnapolista)

Sky - Caso Juan Jesus, ricorso alla giustizia ordinaria La decisione del brasiliano - Il caso Juan Jesus non andrà avanti in altre sedi: dopo la clamorosa Assoluzione di Acerbi, il giocatore del Napoli ha deciso di non fare ricorso alla giustizia ordinaria. Lo annuncia SkySport. Caso ...msn

Santacroce: “Acerbi ha fatto una figuraccia, ma è fortunato per due motivi” - Intervenuto ai microfoni di Radio Cusano, Fabiano Santacroce, ex calciatore, è tornato così sull'Assoluzione di Francesco Acerbi: "Nonostante il centrale del Napoli abbia utilizzato uno degli assist ...fcinter1908

FIGC, Gravina: "Acerbi La sentenza va accettata, è un bravo ragazzo. Lo abbraccerò" - Il presidente della FIGC ha commentato con soddisfazione l'Assoluzione di Francesco Acerbi dalle accuse di razzismo. Gabriele Gravina fa sentire la sua voce ed esce allo scoperto sull'Assoluzione di ...areanapoli