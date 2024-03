Assogestioni | a febbraio raccolta negativa per 2 | 44 miliardi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Aper il risparmio gestito si delinea uno scenario in continuità con il mese precedente, con unanetta complessivaper 2,44di euro e un effetto mercato positivo pari ad un +0,4%, secondo le rilevazioni dell'Ufficio Studi di. Quanto al patrimonio a finesi attestava a 2.310di euro. Soffermandosi sui fondi aperti, da notare nel mese un rallentamento dei deflussi dai prodotti di lungo termine (-525 milioni contro -1,33euro a gennaio), a cui si somma un incremento dei riscatti sui fondi monetari (-1,84contro -996 milioni a gennaio). Secondo le stime dell'Ufficio Studi, l'effetto performance sui fondi aperti è stato di un +0,7 per cento. Lo spaccato per ...

