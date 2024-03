Aspettando i Cavalieri dell’Apocalisse

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) La paura (s)corre sull’acqua non solo dove soffiano venti di guerra e nei dintorni. Un detto marinaresco vuole che un capitano e il suo equipaggio possano dimostrare le loro capacità di navigare quando il mare è in tempesta e l’albero maestro è stato spezzato dal vento. Non dovevano essere di quel genere i naviganti a bordo della nave Dali. Quel mercantile, nella notte tra lunedì e martedì, a Baltimora, ha urtato un ponte di grandi dimensioni, causandone il crollo nelle acque del fiume Patamco. I fatti, è noto, sono andati diversamente da quanto contenuto nell’ espressione riportata innanzi e occorà del tempo per stabilire se sia stato uno o più errori umani o altro a causare l’incidente. Oltre alla distruzione di una struttura molto importante, si piange anche la perdita di diverse vite umane e il naufragio del mercantile che ha causato il disastro. La narrativa fin qui riportata vale ...