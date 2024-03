Ascolti tv ieri | Vanina parte bene | record Pomeriggio 5 Boom Sciarelli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Glitv di, mercoledì 27 marzo 2024, hanno registrato per il film Cosa Sarà su Rai1 1.968.000 spettatori, 11% di share. Su Canale 5 il debutto di Vaninna Un Vicequestore a Catania (QUI le anticipazioni della seconda puntata) ha conquistato 3.308.000 spettatori, 19.3% di share. Sempresu Rai3 Chi l'ha Visto: 1.987.000 spettatori, 12% di share. L'ultima puntata su Rai2 di Mare Fuori è stata vista da un netto di 1.074.000 spettatori, 5.4% di share, e 1.055.000, 6.6%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 4 Fuori dal Coro 944.000, 6.7% Italia 1 Joker 1.017.000, 5.8% La7 Inchieste da Fermo 650.000, 3.4% Tv8 Italia's Got Talent Best Of 577.000, 3.2% NOVE Le Verità Nacoste 222.000, 1.3%.