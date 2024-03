ASCOLTI TV 27 MARZO 2024 | PARTE BENE VANINA 19 | 3% | COSA SARÀ 11% SUPERATO DA CHI L’HA VISTO 12% | CHIUDE IN CALO MARE FUORI 5 | 9%

Quarta tappa Pechino Express Sky e NOW, ultima tappa in Vietnam, chi andrà in Laos - ASCOLTI in continua crescita per il tennis su Sky Sport ... le partite saranno commentate anche in italiano. Il 27 MARZO alle... In prima tv arriva l’ultimo film di Woody Allen, Un colpo di fortuna - ...digital-news

ASCOLTI tv 27 MARZO: Federica Sciarelli meglio di Rai 1, Vanina vince al debutto - Ieri mercoledì 27 MARZO 2024 Chi l’ha visto dietro solo alla nuova serie di Canale 5, Mario Giordano e Fuori dal coro in risalita, Mare fuori chiude in calo ...libero

Pagelle ASCOLTI tv, top e flop: il podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ASCOLTI tv Il palinsesto televisivo di mercoledì 27 MARZO 2024 ha offerto ai telespettatori film, talk e attualità.ilgazzettino