Articolo 31 al festival sulla neve

(Di giovedì 28 marzo 2024) Musica sulle piste da sci. È il Snowland Livigno Music, in programma dal 25 al 27 aprile a Livigno. Ad aprire ilgiovedì 25 aprile saranno Alok,31, Edmmaro e Maddix, D-Nill, Frank Van Janek, In Style e Przi. Venerdì 26 è la volta degli headliners Deborah De Luca e Paco Osuna, preceduti dai Doctum, Frenzy e Ricky Le Roy. Gran finale sabato 27 con Anna, Artie 5ive, Morten e Nervo. Sul palco anche D-Nill, Marnik, Reygel, Rudeejay e Slvr. Le performance sono in programma dalle 14 alle 23. Altre info e biglietti su www.snowland.it.