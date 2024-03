Arriva il primo wine bar con i vini affinati in mare e cantine personalizzabili

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Giappone, insieme a diversi produttori a livello internazionale, promuove l’affinamento del vino in fondo al, la più grande cantina naturale che sembra dare risultati sorprendenti. L’azienda di PR giapponese III Three ha aperto un locale dove verranno vendute le etichette “inabbissate” a largo della prefettura di Kagoshima, mentre l’azienda Hokkaido Kaiyo Matsuri ha messo a disposizione un servizio che permette a privati di “custodire” e affinare i propri(e non solo) sui fondali marini. Una cantina marina Il progetto per l’affinamento indell’azienda III Three si chiama Sea Cellar Tlass (letteralmente Cantina Marina Tlass). Più di 500 bottiglie di vino europeo sono state selezionate e posizionate sul fondale marino al largo dell’isola di Amami-Oshima. Secondo quanto riportato da Drinks Business, il vino è stato ...