Arrigo Sacchi | “Spalletti | Sarri | Thiago Motta e Giampaolo strateghi”

(Di giovedì 28 marzo 2024) “è uno stratega. Anchesono due allenatori-. Non ce ne sono molti: anche Marcoè uno stratega…”.è già bello determinato in vista dell’appuntamento nelle Marche di martedì 9 aprile. All’Hotel Federico II di Jesi presenterà il suo libro “Il Realista Visionario“. Indubbiamente con i suoi metodi e la sua filosofia pragmatica e visionaria il Profeta di Fusignanoha conquistato la stima di tantissimi. E anche l’ammirazione di palloni d’oro come Ruud Gullit e di un “leader calmo” quale ‘Carletto’ Ancelotti. ““Vi aspetto a Jesi il 9 aprile. Sono affezionato alle Marche, quasi marchigiano d’adozione potrei dire”. Per me si tratta di un ritorno in ...