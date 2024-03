Arezzo | Messa del Crisma | la solenne celebrazione e la consacrazione degli oli santi da parte del vescovo Andrea Migliavacca

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladelè un evento liturgico importante nella liturgia cattolica, che di solito si tiene durante la Settimana Santa, in particolare il Giovedì Santo. Durante questa, ilbenedice gli oli sacri che saranno utilizzati nei sacramenti durante l’anno liturgico successivo. Questi oli includono l’olio dei catecumeni, l’olioinfermi e il Santo. È un momento significativo per i sacerdoti e i fedeli, poiché riflette sull’importanza dei sacramenti nella vita della Chiesa cattolica. L'articolo proviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

Il Questore della Provincia di Arezzo dona l'Olio di Capaci al Vescovo - Messa di consacrazione degli olii liturgici, che ad Arezzo sarà celebrata domani in Cattedrale. L’olio è stato prodotto dall’Associazione “Quarto Savona 15“, che prende il nome dalla sigla radio ...www3.saturnonotizie

Ford Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S ST-Line del 2021 usata a Arezzo - Parking Pack, Privacy glass, Vernice pastello Frozen White, 7 airbag, Alette parasole anteriori orientabili, Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili ...automoto

Giovedì Santo in carcere, domani tutte le Passioni - Oggi il vescovo Migliavacca alla santa Messa con i detenuti di Arezzo. Domani la via Crucis in tutte le parrocchie, la rappresentazione di San Zeno ...lanazione