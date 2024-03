Ardea | tragico incidente su via Strampelli | gravissima una bambina

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 –all’incrocio tra via Pontina Vecchia e via Nazzareno, ad. Tre veicoli due Mercedes e una Lancia Station Wagon, sono stati coinvolti in un violento scontro frontale., grave una: in corso operazioni di rianimazione Le persone al volante delle vetture coinvolte hanno riportato ferite lievi, mentre unadi soli 6 anni è rimasta gravemente ferita nell’. Gli operatori medici presenti sul luogo stanno attuando le operazioni di rianimazione della, mentre un’eliambulanza è atterrata per fornire assistenza d’emergenza. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili Urbani di, ...

Regione – Incidente tra fuoristrada e betoniera, perde la vita Adriano Macellari - Un terribile incidente tra un’auto e una betoniera su via Pontina Vecchia, tra i territori di Ardea e Aprilia, è costato la vita ad Adriano Macellari… Leggi ...informazione

Scontro betoniera-Jeep: morto un 70enne su Via Pontina Vecchia - POMEZIA (cronaca) - tragico schianto in mattinata ilmamilio.it Un uomo di 70 anni ex carabiniere in servizio all'aeroporto di Pratica di Mare ora in pensione è deceduto sul colpo nella tarda mattin ..ilmamilio

Inferno in autostrada, gravissima ragazza: ruota si stacca, ‘salta’ lo spartitraffico e colpisce il parabrezza - Maxi incidente in autostrada, carambola dopo un pneumatico saltato da una macchina in transito. Muore giovane donna.ilcorrieredellacitta