Arbitri | Gravina | “Orsato non ha mai chiesto commissariamento Aia”

Gravina non ci sta: “Crediamo ad Acerbi, lo abbraccerò”. E tuona sul commissariamento Aia | CM.IT - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus e sul commissariamento dell’Aia Giornata importante per il calcio italiano. Nel Consiglio Federale di oggi è stata ...calciomercato

Serie A, gli Arbitri della 30^ giornata: Lecce-Roma a Marcenaro - Arbitri, assistenti, quarto ufficiale, var e avar che dirigeranno le partite della 30a Giornata di Serie A, in programma tra sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile. Napoli-Atalanta (sabato ...tuttocalciopuglia

Il calcio italiano è tutto un complotto senza prove né volti. Anche l'inchiesta su Gravina (Libero) - Il presidente in risposta alle accuse ha chiesto chi è il mandante, lasciando intendere che è tutta una strategia per screditarlo in vista delle elezioni 2025. As Roma 09/02/2023 -... Leggi tutta la ...virgilio