Angelo Sanzio | prima e dopo | la trasformazione del Ken italiano FOTO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 28 marzo 2024), il cui vero nome èGiuseppe Capparella, è conosciuto come il Kenavendo modificato il suo aspetto a colpi di bisturi tanto da somigliare proprio allo storico fidanzato di Barbie. A soli 29 anni, infatti, si è sottoposto a più di otto interventi, l’ultimo dei quali effettuato nel 2019 e “mostrato” su Instagram. Nellequi sotto, ecco com’erae come è oggi.: il Ken– fonte: Cultweb.itdi parlare degli interventi diè interessante leggere l’origine psicologica del suo cambiamento fisico, di cui ha parlato a Le Iene. In pratica, lui ha voluto letteralmente cancellare quella persona che ...