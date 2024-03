Andrea Vianello lascia Rai San Marino

(Di giovedì 28 marzo 2024), ex direttore di Rai 3, di Radio 1, volto della tv pubblica, hato la carica di direttore generale di Rai SanRtv. Si apprende da un comunicato delle rappresentanze sindacali. Con l’arrivo della destra a Viale Mazzini,, che non ha mai avuto la simpatia dei nuovi vertici, era stato nominato direttore generale nel giugno del 2023. Nel mondo Rai la nomina era stata definita "un confino". Le dimissioni sono irrevocabili.

