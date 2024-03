Anche Lo Spezia fa la sua visita in ospedale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)il Calcioha avuto la stessa idea di fareal reparto di Pediatria dell’ligure. Ieri pomeriggio Luca Vignali, Pietro Candelari, Luca Moro e Salvatore Elia, infatti, hanno fattoal reparto di pediatria dell’Sant’Andrea della, per portare un sorriso ai bambini che stanno trascorrendo nel presidio cittadino i giorni che precedono la Santa Pasqua. A rendere tutto più dolce ecco le speciali uova di cioccolato del Club, che i quattro calciatori aquilotti hanno consegnato a ciascuno dei piccoli ospiti ricoverati, i quali hanno dato subito vita ad un’atmosfera festante e calorosa, trasformando per qualche minuto le corsie del reparto in una spensierata sala giochi. Ad accompagnare gli aquilotti nella loro ...