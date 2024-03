Among Us | la serie animata basata sul celebre videogioco rivela un cast stellare

(Di giovedì 28 marzo 2024) LaUs, in lavorazione presso CBS Studios, continua a sviluppare il suovocale, are i nomi è Variety. Dan Stevens, Liv Hewson e Kimiko Glenn si sono aggiunti aldellaadattamento del popolare, in cui erano stati precedentemente annunciati Randall Park, Yvette Nicole Brown, Elijah Wood e Ashley Johnson. Dan Stevens è divenuto famoso al grande pubblico per il suo ruolo nell’amataDownton Abbey e per aver recitato nellaFX-Marvel Legion. Attualmente dà anche la voce a uno dei personaggi principali delladi Hulu Solar Opposites. Al cinema lo abbiamo visto nel live action Disney La bella e la Bestia, Dickens – ...

Among Us è uno dei tanti esempi di come la televisione negli ultimi anni stia attingendo dal mondo dei videogame. Il fenomeno di casa Innersloth, che è arrivato addirittura ad avere un merchandising ... (optimagazine)

serie A Returns: Napoli vs Atalanta, A Crucial Clash for Europe - serie A returns and Among the big appointments on Saturday there's also the one between Napoli and Atalanta, a crucial clash for Europe. The blues are two points behind the Goddess who must try ...ilmessaggero

John Leguizamo raggiunge Taron Egerton in Firebug, 4 nuovi personaggi in Harlem e altre news in breve - Inoltre, Netflix sviluppa Birthright con l'ideatrice di Black Cake e Erika Alexander nella stagione 3 di Invasion.comingsoon

Dan Stevens se junta ao show animado Among Us - Após os anúncios anteriores de que Ashley Johnson, Elijah Wood, Randall Park e Yvette Nicole Brown se juntariam ao elenco da série animada Among Us como os personagens Roxo, Verde, Vermelho e Laranja, ...msn