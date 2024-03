Amici 23 | ecco chi è l’allievo più votato e quello meno votato nella gara giudicata dal pubblico in studio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Negli ultimi giorni,scuola di, tutti gli allievi si sono esibiti sotto gli occhi di uno dei giudici più temuti dagli artisti, ovvero ilin. I primi a esibirsi sul palco sono stati Sarah Toscano con la canzone Mappamondo, Giovanni Tesse che ha danzato sulle note di The horns e Nicholas Borgogni sulle note di Dive. Prossimo a esibirsi è stato Mida con Fight club, seguito da Petit che ha cantato Tornerai e da Dustin che ha danzato sulle note di Tattica. Poi è stata la volta di Sofia Cagnetti che ha ballato con in sottofondo Run it, di Holden che ha cantato Solo stanotte, di Lucia Ferrari che ha danzato sulle note di Oro nero e di Gaia De Martino che ha ballato, invece, accompagnata dal brano Don’t mean a thing. Ultimi a esibirsi: Lil Jolie con Attimo, Martina Giovannini con Da quando non ho ...