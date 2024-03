Amelia | “Acerbi? Lo conosco e non penso sia razzista Ma …”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Marco, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al casoe alla mancata squalifica del difensore

Caso Acerbi, Zoff: "Le cose di campo devono rimanere in campo" - Continua a fra discutere la decisione del Giudice Sportivo di non squalificare Acerbi nell'ambito di quanto accaduto durante Inter-Napoli con Juan Jesus. Sul tema si è espresso ...lalaziosiamonoi

Europei, Viviano fa fuori gli atalantini - Nessun atalantino, né in difesa, né in porta, né tantomeno in attacco. Per Viviano ai prossimi Europei in cui sarà impegnata l’Italia dal 14 giugno non devono partecipare gli atalantini Carnesecchi, S ...calcioatalanta

“Impugnare la sentenza”: Acerbi-Juan Jesus, Gravina ribalta tutto - Acerbi-Juan Jesus: "Gli elementi a favore della tesi accusatoria sono stati smentiti". Spunta l'articolo 102: Gravina ribalta tutto ...interlive