Amazon | il centro di distribuzione di Jesi aprirà nel 2025

(Di giovedì 28 marzo 2024)a metà delildidi(Ancona), l'undicesimo in Italia del colosso dell'e-commerce, in costruzione nella area di Coppettella. Lorenzo Barbo, amministratore delegatoItalia Logistica, ha fatto oggi il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, alla presenza tra gli altri del vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami e di vari sindaci della zona. "L'edificio già c'è - ha detto Barbo - manca la parte più interna". Si tratta di una struttura su quattro piani, per una superficie complessiva di 240mila mq, per un investimento di 180 milioni di euro.E' prevista la creazione di mille posti di lavori a tempo indeterminato nel giro di tre anni, attingendo dal bacino di disoccupazione locale. L'immobile è ...