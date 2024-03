Alluvione | rimborsi e qualche dubbio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lo Ammetto, sono romagnolo e quindi di parte. I proverbi sono un concentrato di saggezza e di verità, come “un soldo da solo non tintinna” e “ascoltare due campane è meglio che ascoltarne una sola”. Da tempo faccio fede a questi due proverbi e cerco per quanto possibile di ascoltare tutte le campane. Ritorno sulla questione “alluvionati”, ma la cosa è talmente grande e delicata che merita l’attenzione di tutti, possibilmente fuori da ogni logica politica di partito.- Nel famoso incontro al Ministero con i Sindaci e la Regione fu chiesto al governo un fondo di 1,8 o 2,3 miliardi (i discorsi sono divergenti sugli importi); il governo chiese una documentazione sui progetti da sbloccare e la controparte rispose che l’avrebbero presentata entro il giovedì successivo. È vero questo? C’è chi dice sì e chi dice no.- Giovedì scorso al governo non è arrivato alcun progetto per poter sbloccare i ...