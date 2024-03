Allergie di primavera | un incontro online per curarle e prevenirle

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 – Il periodo primaverile è visto con ansia e preoccupazione per milioni di Italiani: con l’arrivo di temperature più miti la natura si risveglia e rifiorisce, questo causa però lo spargersi di pollini nell’aria che causano sintomi piuttosto invasivi per chi ne è allergico. È quindi essenziale essere consapevoli delle propriee delle misure da prendere per ridurre la sintomatologia e gestire al meglio la propria condizione. Per questo Synlab Toscana propone mercoledì 3 aprile, alle 18.30, undal titolo: dalla conoscenza al trattamento, anche grazie al nuovo check-up Alex2. Il webinar sarà ad ingresso libero e approfondirà i vari aspetti legati alleper guidare i partecipanti nel percorso giusto per riconoscere, prevenire e trattare non ...

Allergie di primavera: cosa sono, cosa sapere e come prevenirle - Purtroppo per 3 italiani su 10 primavera è proprio sinonimo di Allergie, in particolare per[...]Purtroppo per 3 italiani su 10 primavera è proprio sinonimo di Allergie, in particolare per quanto rigua ...msn

Purificatore d’aria Amazon in offerta TOP scontato dell'11% - Per un'aria sempre pulita nella tua stanza, acquista questo fantastico purificatore d’aria Amazon in offerta TOP su Amazon (-11%).telefonino

Al Centro Beccaria cura e prevenzione di Allergie, asma e fumo per respirare meglio la dolce aria di primavera - Allergie, asma e fumo sono i protagonisti di tre nuovi check-up proposti dal Centro Beccaria, marzo e aprile sono i mesi più sensibili allo scatenarsi delle patologie respiratorie. L’obiettivo è valut ...varesenoi