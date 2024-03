Allarme inquinamento nel Naviglio | Dall’acqua affiora schiuma bianca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Chiede controlli sulle acque del canaledi Copparo, il presidente dell’associazione di tutela ambientale Upe (Unione Pescatori Estensi) Marco Falciano, che porta all’attenzione una situazione che si verificata nella mattinata di ieri. "Un pescatore sportivo – riporta Falciano – ha segnalato un evidente fenomeno didelle acque superficiali ai danni del canale, un importante canale d’irrigazione sito nel comune di Copparo. Altri residenti hanno confermato che intorno alle 7.15 del mattino la, molto più consistente rispetto a quella visibile nelle fotografie, veniva trasportata dal vento e arrivava addirittura sino in strada". Come riferisce il presidente di Upe, "sono anni che, come associazione di tutela ambientale attenta alla salubrità delle acque, segnaliamo gli scarichi ...