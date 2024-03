Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 28 marzo 2024) A meno di una settimana dall’addio di Pierpaolo Piccioli,ha già il suo. Stiamo parlando di, che ha lasciato Gucci nel novembre 2022. Dopo giorni di rumors, Vogue Business ha dato la notizia in esclusiva, aggiungendo chesi insedierà nello studio di Palazzo Mignanelli a partire da martedì 2 aprile. «È un onore incredibile per me. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità di entrare a far parte di una maison che ha la parola “bellezza” scolpita in una storia collettiva fatta di eleganza distintiva, raffinatezza e grazia estrema», ha detto l’exdi Gucci in un comunicato riportato inizialmente da Vogue Business. «Cerco parole per nominare la gioia, ...