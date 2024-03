Al Bano con Romina alla Crocus City Hall | Io Putin lo conosco bene | parole pesanti dopo l' attentato

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Ancora quei maledetti". AlCarrisi è sinceramente affranto per quanto accaduto venerdì sera a Mosca, l'rivendicato dai terroristi dell'Isis-K che ha provocato la morte di 140 persone. Intervistato da Gente, il crooner di Cellino San Marco che nell'ex Impero sovietico gode ancora dello status di rockstar amatissima ottenuto durante la Guerra Fredda ma chel'invasione dell'Ucraina ha deciso di "congelare" ogni rapporto con Vladimirriflette con amarezza sulla situazione in Russia, dal terrorismo islamico alle responsabilità del Cremlino. Il, la sala da concerti alle porte della capitale, per Alè un luogo ...

Seconda e ultima giornata di Giorgia Meloni in Libano . La premier è a Shama, in visita al contingente militare italiano nel sud del Paese. "Tutta l'Italia deve essere consapevole di quello che ... (liberoquotidiano)

Dopo il discorso ufficiale e il pranzo in mensa con i militari , anche una partita a calciobalilla : durante la sua visita in Libano la premier Giorgia Meloni ha trascorso così alcune ore alla base di ... (quotidiano)

Zuncheddu risarcito con 30mila euro per aver passato 10 anni in celle strette e sovraffollate - CAGLIARI. L'ex allevatore sardo Beniamino Zuncheddu, 59 anni, verrà risarcito dallo Stato con 30mila euro per la sua permanenza nei carceri di Buoncammino e di Badu ‘e Carros in condizioni ritenute in ...informazione

Papa Francesco lava e bacia i piedi a dodici detenute nel carcere di Rebibbia: «Cristo ci insegna il valore del servizio» - Nel cortile sotto un tendone bianco Papa Francesco ha ripetuto l'antico gesto simbolico di lavare i piedi ai dodici apostoli: stavolta sono dodici donne, detenute dalle ...corriereadriatico

PROVA Honda CB650R e CBR650R 2024 con E-Clutch: senza frizione! - La Casa giapponese presenta la nuova tecnologia sulle rinnovate quattro cilindri medie. Vi raccontiamo come funziona la novità assoluta del mondo moto ...inmoto