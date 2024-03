Aggiornamenti per Samsung | OnePlus e Nothing | le novità per 7 dispositivi

aggiornamenti per Samsung Galaxy Tab A9, Tab A9+, A52 5G, A02s, A05s, Redmi Note 13 4G, Note 11 Pro 5G, Redmi 13C, POCO C65 e X4 Pro 5G. L'articolo Importanti aggiornamenti per Samsung e Xiaomi , ... (tuttoandroid)

aggiornamenti in arrivo per Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 5, OnePlus Nord 2 5G e Nothing Phone (1): scopriamo tutte le novità in distribuzione. L'articolo Nuovi aggiornamenti per Xiaomi, OnePlus e ... (tuttoandroid)