Afragola | le prestazioni offerte dal distretto

Caso Juan Jesus, chi è Mohamed Seik Mane che compare nel video sul razzismo: Napoletano di Afragola, è stato una bandiera del Torino e infatti la scuola è sostenuta anche dalla ... E che in futuro si parli di Mane solo e unicamente per le prestazioni in azzurro. CalcioNapoli24.

De Laurentiis vuole lo stadio a Bagnoli, un'intemerata che trascina Napoli in una inutile e dannosa querelle: Guido - Tutto vero ma la cura Calzona non ha ancora portato alcuni giocatori a prestazioni ... da Miano (2007) a Melito (2007), da Caserta (2013) ad Afragola (2023) ed adesso a Bagnoli. Mah e direbbe ...