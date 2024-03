Affitti | quali sono le città più care Milano vola | Firenze in controtendenza Diminuisce il numero di case locate

(Di giovedì 28 marzo 2024) I prezzi deglidellenegli ultimi due annicresciuti del 6,1% maaumentati in media molto più rapidamente nellemetropolitane conche ha trainato la corsa con un +19,2%. I dati presentati dal Cresme sulla base di elaborazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate evidenziano una crescita media dei prezzi delle locazioni delle 14metropolitane del 10,2% nel 2022-23 e del 5,4% nel solo secondo semestre del 2023. Prezzi in caduta nel 2015, in ripresa veloce dal 2022 Dopo la forte caduta registrata nel 2015 i leggeri assestamenti negli anni successivi i prezzi deglihanno ripreso a correre dal primo semestre del 2022, complice anche l’aumento dei prezzi nel complesso. Ma ...

