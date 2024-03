Acerbi assolto | Juan Jesus rivela il suo stato d’animo a Calzona

(Adnkronos) – “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la ... (seriea24)

(Adnkronos) – "Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita ... (webmagazine24)

Perché Acerbi è stato assolto Gazzetta svela: Juan Jesus ha commesso due ingenuità giuridiche davanti alla Procura Federale - Napoli - La Gazzetta dello Sport spiega i motivi dell'assoluzione di Francesco Acerbi dal punto di vista giuridico. A carico dell'interista - secondo la tesi del quotidiano - c'era la mancanza di indi ...msn

Acerbi assolto per gli insulti a Juan Jesus, arriva il commento di Claudio Lotito - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha detto la sua sulla questione razzismo, dopo la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus. Francesco Acerbi non ha ricevuto nemmeno una giornata di squalifica, dopo ...areanapoli

Jacobelli: “Juan Jesus-Acerbi Vicenda che cozza con le campagne organizzate dalla Lega Serie A” - Si è parlato a proposito della sentenza relativa al caso Juan Jesus-Acerbi. Queste le sue parole a riguardo. “Non può non far parlare, da un lato il Giudice Sportivo ha assolto Acerbi per assenza di ...mondonapoli