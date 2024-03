Accumula 175 multe non pagate | la Municipale gli confisca un suv da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 – Per oltre dieci anni non ha pagato ben 175 verbali al Comune di Firenze. Alla fine, lagli hato un suv di ultima generazione. In tutto questo tempo, un 60enne fiorentino non si era curato di pagare le infrazioni notificate: dal divieto di sosta in ztl all’eccesso di velocità. Avevato un debito col Comune di quasi 30mila, non solo per le numerose sanzioni, ma anche per le somme previste per il mancato pagamento e per tutti gli oneri delle varie ordinanze di ingiunzione. In realtà, negli anni risultavano alcuni pagamenti, però parziali, per poche decine di. E via via che le auto in possesso dell’uomo cambiavano il debito cresceva all'aumentare delle infrazioni non. Fino a che il processo di riscossione ha ...