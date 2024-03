Accordo +Europa-Italia Viva | Pizzarotti si sfila e attacca i renziani Bonino al veleno | «Vada pure con Calenda»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Inizia tra le polemiche la neonata lista Stati Uniti d’Europa, agglomerato di formazioni politiche animata dal tandem. In ottica elezioni europee, i due partiti centristi sono tornati ad allearsi con l’obiettivo di superare la soglia di sbarramento al 4%. Insieme a loro, anche i Libdem di Andrea Marcucci, i socialisti di Enzo Maraio. Il movimento Volt dovrebbe invece sciogliere le riserve il 6 aprile, quando si riunirà in assemblea. Nonostante l’entusiasmo dei, tuttavia, l’vero, quello che si fa sui nomi da inserire nelle liste delle cinque circoscrizioni, pare tutt’altro che raggiunto. Anzi, lo sciame sismico innescato dalla presunta partecipazione della nuova Democrazia cristiana di Totò Cuffaro non si placa. Dopo la smentita di ieri di...

E' vicino l' accordo fra Più Europa e Italia viva per una lista di scopo alle prossime europee . In base a quanto si apprende, per oggi è convocato un tavolo sul programma, mentre domani ci sarà un ... (quotidiano)

Roma, 26 marzo 2024 - L'ufficialità dovrebbe arrivare domani quando è atteso un incontro fra i leader della forze coinvolte in quella che si profila come la costituzione di un lista di scopo per ... (quotidiano)

Conte (Lega): bene freno import da Ucraina ma resta nodo grano - Roma, 28 mar. (askanews) – “L’Accordo raggiunto ieri al Consiglio Ue sulle importazioni di prodotti agricoli dall’Ucraina è un passo avanti ma non sufficiente. Sostenere Kiev non vuol dire mettere a r ...askanews

Stati Uniti d’Europa, Bonino contro Pizzarotti: “Se è innamorato di Calenda, vada da lui. Io non so cosa dica lo statuto di Più Europa” - In Più Europa si accende lo scontro tra Bonino e Pizzarotti sulla lista di scopo per gli Stati Uniti d'Europa e l'Accordo con Italia Viva.ilriformista

Laurea europea, varato il programma per un titolo di studio comune fra i 27 paesi della Ue. Come funziona - Finora esistono solo rari corsi di laurea "europei" scaturiti da accordi fra più atenei (vedi quello a Bologna) ma adesso si parla di una laurea veramente europea e su ...ilmessaggero