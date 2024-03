Accompagna un passeggero da Bologna a Rimini | multato tassista abusivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 - Partito daè arrivato aper trasportare un. L'uomo, però, praticava abusivamente l'attività die per questo è stato sanzionato, gli è stata ritirata la patente e l'auto. Il tutto è accaduto ieri aquando la polizia locale ha notato un uomo che posava delle valigie sulla strada e riceveva denaro in cambio, azioni che hanno immediatamente sollevato sospetti. Gli agenti hanno così ricostruito che ilera partito daed era arrivato aperre un. L'uomo, però, non era in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere il lavoro di, cosa che ha ...