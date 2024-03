Abodi su Acerbi rompe l’imbarazzante muro delle istituzioni e ricorda che l’Italia è antirazzista

(Di giovedì 28 marzo 2024) . Finalmente arriva un uomoa dirci che non siamo folli a essere sgomenti per tutto quel che è accaduto e sta accadendo in Italia dopo la vicenda-Juan Jesus. Finalmente un uomoprende la parola e dichiara apertamente da che parte sta. Con la frase «mi auguro chestia a posto con la sua coscienza» il ministro per lo Sportesprime quel che pensano praticamente tutti. E cioè che quelle frasile abbia pronunciate. Poi il giudice sportivo ha ritenuto di non condannarlo per assoluta mancanza di prove e di indizi. Giuridicamente ci può anche stare. Ma giuridicamente. Nella realtà dovrebbe essere chiaro a tutti quello che è accaduto. E francamente primadichiarazioni di ...

Calcio: Abodi, mi auguro Acerbi sia in pace con la sua coscienza - "Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutta le informazioni per giudicare e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza". Lo ha detto il ministro per ...ansa

