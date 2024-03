Abodi | «Acerbi? Spero abbia coscienza in pace Napoli | comprendo l’amarezza»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Ministro dello Sport Andreasi pronuncia sul caso-Juan Jesus e sulla sentenza della Giustizia Sportiva. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a margine di un evento. – Andrea: «Mi auguro chesia incon la sua. Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi ha giudicatoavuto tutte le informazioni utili per giudicare. Sul tema del razzismo non voglio aggiungere nulla perché conteranno solo i fatti. La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato, per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare, non è un caso che in questo iodetto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state ...

