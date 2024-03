Abi | proroga sospensione mutui per sisma Marche e Umbria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) L'Abi segnala, con due circolari alle banche associate, laper 12 mesi delladeiper ildel novembre 2022 nellee quello del marzo 2023 in. In particolare l'associazione segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione civile, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale èta per 12 mesi la misura didelle rate deipreviste dalle ordinanze del capo della Protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro. Con l'altra circolare, l'associazione bancaria segnala un'analoga delibera della Protezione civile per sospendere del rate dei ...