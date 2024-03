Abbinato a degli stivali eye-catching si trasforma da uniforme per il lavoro a outfit di tendenza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono moltissime le donne che sul posto didevono indossare completi formali ed eleganti composti da blazer e pantaloni o gonna coordinati. Col tempo però si finisce per replicare ogni giorno lo stesso look e con il cadere quindi nella banalità. Per mettere fine a tutto questo occorre trovareescamotage per dare all’da ufficio in twist in più che lo renda diverso dal solito e più interessante. Uno di questi potrebbe proprio essere quello di puntare su un tailleur con bermuda. Ovvero che accosti al blazer un paio di pantaloni al ginocchio al posto delle opzioni più classiche. Non solo. Ad aggiungere un po’ di pepe potrebbero arrivare ancheelementi in più. Come per esempio delle ...