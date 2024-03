A Roma apre un nuovo albergo di lusso | con ristorante di cucina romana | davanti alla storica sede del Pci

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 28 marzo 2024) Inaugura il 28 marzo in via delle Botteghe Oscure, proprioladel Pci, il Radisson CollectionAntica, il secondo nella Capitale e il sesto in Italia: 84 camere, centro fitness e spa, rooftop panoramico con cocktail bar con vista a 360 gradi che spazia dall'Altare della Patria al Pantheon, nonché ilModius, dove si renderà onore al nome con un menu di tradizionena incentrato su ingredienti selezionati perlopiù locali. La struttura si trova all’interno di Palazzo Lares Permarini, accanto ai resti dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia rinvenuti durante i lavori di riconversione dell’edificio. Dopo il ritrovamento, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici che ...