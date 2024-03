7 stampanti portatili che ti seguiranno fino in capo al mondo

Microsoft prepara una Xbox portatile - Stando ad alcune indiscrezioni condivise dal giornalista Jez Corden nel podcast Xbox Two, Microsoft sarebbe al lavoro su alcuni prototipi di Xbox portatili ...tecnologia.libero

Il palmare per il gaming fai da te con la scheda madre del laptop Intel Core i7 Framework da 300 dollari è in fase di completamento - Uno YouTuber di nome TommyB ha costruito un palmare da gioco fai da te utilizzando una scheda madre per laptop Framework. Questa scheda ha attualmente un prezzo di vendita di 300 dollari e contiene un ...notebookcheck

Stampante HP LaserJet Pro: un AFFARE a questo prezzo (-29%) - Nella frenesia della vita d’ufficio, la necessità di una stampante affidabile e efficiente è cruciale. Ecco perché non potete perdervi l’opportunità di acquistare la stampante multifunzione HP LaserJe ...informazione