51 anni fa usciva House Of The Holy dei Led Zeppelin | che dimostrarono di saperci fare anche con il reggae e il funk

(Di giovedì 28 marzo 2024)s Of Thedei Ledfu certamente un disco coraggioso. Quinto album dopo i primi quattro omonimi, indicati solamente con numeri progressivi, suonò da subito come una pausa dal blues rock che fino a quel momento aveva fatto detonare pezzi come Whole Lotta Love, Black Dog, Good Times Bad Times e tutto ciò che ci viene in mente quando nominiamo i Led. Cons Of Thele cose andarono diversamente: nel 1973 la scena stava già cambiando.iniziavano a farsi strada, eil pop aveva acquisito nuove sfumature. Erano glisuccessivi al traumatico scioglimento dei Beatles, il blues era diventato quasi scontato e non più esclusivo. C’era bisogno di qualcosa di nuovo. ...