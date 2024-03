(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Security information service (Bis) della Repubblica Ceca ha rivelato che una rete organizzata dalla Russia ha cercato dile elezioni del Parlamento Ue in diversi Paesi europei. Lo riferisce il quotidiano ceco Denik Ngando che alcuni politici europei che hanno collaborato con il sito filo-Mosca 'voice-of-europe.eu' sono stati pagati con fondi russi, che in alcuni casi hanno coperto anche la loro campagna elettorale per le elezioni europee 2024. I pagamenti hanno riguardato politici di Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, afferma Denik N, citando una fonte del ministero degli Esteri ceco.

007 Praga, spie russe vogliono influenzare il voto europeo - Il Security information service (Bis) della Repubblica Ceca ha rivelato che una rete organizzata dalla Russia ha cercato di influenzare le elezioni del Parlamento Ue in diversi Paesi europei. (ANSA) ...ansa

Ucraina Russia, 007 Mosca: "2.000 francesi pronte per Kiev". Parigi: "Fake news" - Secondo il direttore del Servizio segreto estero russo (Svr) Sergey Naryshkin un contingente sarebbe pronto per essere inviato in Ucraina come riporta la Tass. Il ministero della Difesa francese: "Dis ...tg24.sky