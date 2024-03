Volley serie B2 femminile Riccione senza ostacoli | primato al sicuro Rimini vince e spera ancora nella salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lasersoft sempre dominante nel girone F di B2. Le ragazze di Piraccini questa volta hanno piegato nettamente il Mosaico Jr Ravenna, finendo colre 3-0 e lasciando le avversarie a 14, 18 e 14 nei tre set. Il tabellino: Spadoni 14, Godenzoni 5, Tallevi 11, Bologna 7, Ricci 12, Gabellini 9, Montesi 2, Jelenkovich L2, Mercolini ne, Spinaci ne, Tobia ne, Calzolari L1 ne, Mancino ne. All.: Piraccini. Vittoria importante anche per l’Emanuel Raggini, che non perde del tutto lenze digrazie al 3-0 (25-18, 25-20, 25-20) sulla cenerentola Olimpia Teodora Ravenna, ora retrocessa.comincia con la 2009 Greco in sestetto e vola subito in testa, col 17-7 che viene mantenuto per il 25-18 del 1°. Nel 2° e nel 3° c’è più lotta, ma lo spunto è sempre riminese. ...