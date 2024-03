Un impiegato per la contabilità

Abbiamo intervistato Francesco Ciarapica che lavora per la cooperativa sociale "Arcobaleno" di Follonica per il Coeso. Cos’è il Coeso? "E’ un’associazione che si occupa dei senza dimora, ovvero ... (lanazione)

Stagione non semplice al Manchester United per Sofyan Amrabat. Se in Inghilterra sono già certi che il marocchino non sarà riscattato dal Manchester United e farà ritorno a Firenze la prossima ... (sport.quotidiano)